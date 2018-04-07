Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, cinsel istismar düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Düzenleme ile kimyasal hadımın geleceğini belirten Akdağ, "Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Akdağ, dün TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’na katıldı. Komisyon öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarıyı açıkladı. Yaklaşık 12 maddeden oluşacağının ifade eden Akdağ, düzenlemenin maddelerini şu şekilde açıkladı:

Çocuklara karşı tecavüz vakaları ve öldürme vakalarına ciddi ağırlaştırma getiriyoruz.

Özellikli tecavüz ve sonrasındaki ölümle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Yatacağı üst sınırı artırıyoruz. Somut olarak 50 sene hapis yatmaya dönüşüyor. TCK’da böyle bir ceza şu anda yok. Bu kadar ağır bir ceza ilk olacak.

İlgili hâkim heyeti karar verirse uzman görüşü almak kaydıyla uygun gördüğü vakalara cinsel isteğin baskılanması amacıyla belli hormonlar verilebilecek.

Çocuklara istismardan dolayı ceza alanların cezaevinde yattıkları süre içinde ve tahliyeden sonra rehabilitasyonda tutulması söz konusu olacak.

Bu suçlardan ceza alanların çocukların bulunduğu yerlerde çalıştırılmaması şeklinde tedbir getiriyoruz. Zaten devlet memuru olamıyorlar. Ancak bir şeklide özel sektörde de çalışmamalarını sağlayacak bütün tedbirleri alıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumuna, Adalet Bakanlığımız bu kişilerle ilgili bilgileri aktaracak. Çocuklarla ilgili bir işte çalıştırmaları söz konusu olduğu zaman sigortaya başvurulduğunda sigorta uyarı verecek. Çalıştırılmasına mani olunacak. Uygun yazılımı ilgili kurumlarımız birlikte kullanacak.

Fuhşa teşvik edenlere adli para cezalarında alt sınırları artırıyoruz.

Çocuk izlem merkezleri (ÇİM) var. Çocukların hiçbir suretle bu merkezlerin dışında ifadelerinin alınmayacağı ve ifade alınırken asla örselenmeyeceğini içeren kanun maddeleri getiriyoruz.