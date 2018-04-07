Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan gezisi kapsamında mevkidaşı Khurelsukh Ukhnaa ile bir araya geldi. İki ülke arasında; tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Yıldırım, Türkiye’nin potansiyeli dikkate alındığında Moğolistan ile arasındaki ekonomik hacmin çok küçük olduğunu belirterek, “30 milyon dolar hiçbir şey değil. Bunun kısa vadede 300 milyon dolar olması işten bile değil” dedi.

Yıldırım, Devlet Sarayı’ndaki resmî temaslarının ardından Müslüman azınlığın yaşadığı Tolgoit Mahallesi’ne gitti. Başbakan Yıldırım, kapsamlı tamiratı TİKA tarafından yaptırılan Tolgoit Camii’nde cuma namazını kıldı.

Yıldırım daha sonra TİKA’nın Moğolistan’da hayata geçirdiği projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Fahri doktora töreninde ise ecdadın bu topraklardan batıya göç ettiğini hatırlatarak, iki ülkenin kültür ve dillerin birbirine çok yakın olduğunu söyledi.

Başbakan, Türkiye ve Moğolistan arasındaki iş birliğinin arzu ettikleri noktada olmadığına işaret etti. Yıldırım, “Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkileri stratejik düzeyli iş birliğine dönüştürme vakti gelmiştir. Bunun için buradayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bütün ülkelerle dostluk, akrabalık, kardeşlik münasebetleri kurduğunu, bu ilişkilere tek taraflı çıkar gözlüğüyle bakmadığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

Şu anda dünyanın birçok ülkesi Orta Doğu’da. Orta Doğu’ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika’da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye’de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun’ anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor.

Bu dönemde TİKA’nın, Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarının yaklaşık 40 milyon dolar civarında olduğunu bildiren Yıldırım “2002’de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550’nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Bugün de, sadece 2017’de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2,5 milyon dolardır” diye konuştu.

Yıldırım, “Petrolünüz, gazınız olabilir. Bunlar gelip geçicidir, elbet bir rezervi vardır. Ama insan, yetişmiş insan nesilden nesile ülkeleri geleceğe taşıyan en büyük değerdir, kıymettir. Bu bakımdan bu anlamlı günde şahsıma tevdi edilen bu fahri doktora unvanını ülkem ve yüce Türk milleti adına kabul ediyorum.” dedi.