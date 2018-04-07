Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerince, Amanos Dağları’nın Hatay bölgesinde 26 Mart’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve daha sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un kahramanlık örneği sergilediği öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye’nin Afrin bölgesiyle irtibatı kesilen Amanoslar bölgesindeki teröristlere yönelik operasyonda görevli Tokur, teröristlerle çıkan çatışmanın ardından başlatılan arama-tarama faaliyetleri sırasında kayalık ve ormanlık alanda bir terörist tespit etti. Kayalıklara saklanan terörist, kendisini etkisiz hale getirmek için harekete geçen Tokur’a tabancayla ateş açtı. Göğsüne isabet eden iki mermiye rağmen çatışmayı sürdüren Tokur, teröristi etkisiz hale getirdi.



BOMBA PİMİ ELİNDE KALDI

Öldürülen teröristin, jandarma personelinin bulunduğu noktaya atmak üzere pimini çektiği el bombası ise elinde patladı. Tokur, gösterdiği kahramanlıkla silah arkadaşlarının hayatını kurtardı. Teröristin cesedi üzerinde yapılan incelemede el bombasının piminin elinde kaldığı tespit edildi.

Öldürülen teröristin, gri kategoride aranan PKK/KCK’nın sözde Belen-Samandağ grup sorumlusu “Demhat” kod adlı İsmail Özdemir olduğu ve 14 Şubat 2017’de Tokur’un aynı birlikten silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan’ı şehit ettiği belirlendi.

Yaralı Tokur ise kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen 27 Mart’ta şehit oldu. Kahraman jandarmanın cenazesi, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 28 Mart’ta on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Amanos Dağları’nın Hatay bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Mart’ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hâle getirilmişti.