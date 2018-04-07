Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü
07.04.2018 - 10:45 | Son Güncelleme: 07.04.2018 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK kuvvetlerince Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Kuzey Irak,TSK,
554749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554749.aspx
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