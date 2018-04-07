Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre; son bir haftada 4'ü sözde lider kadrodan olmak operasyon bölgelerinde 108 terörist etkisiz hale getirilirken, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında da 3 bin 991 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

TSK:"Terörle Mücadele Harekâtında, 31 Mart-06 Nisan 2018 tarihleri arasında, 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 108 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 34 silah ele geçirilmiş, 59 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."