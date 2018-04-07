Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanan hastanenin üçüncü katının penceresinden öğle saatlerinde kısa süreli duman yükseldi. Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi.



Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Gaziosmanpaşa'ya 5 yıl önce taşınan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün yangın çıkmıştı.​



Ara ara patlamaların da gerçekleştiği, alevlerin dış cepheyi sardığı yangın, zorlu bir çalışmanın ardından kontrol altına alınmış olayda can kaybı yaşanmamıştı.