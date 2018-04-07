Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ'tan temizlenen El Bab ilçe merkezinde yer alan Cami El Kebir'de gerçekleşen patlamada 10 sivil hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı.
El Bab'da büyük patlama!
07.04.2018 - 15:53 | Son Güncelleme: 07.04.2018 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'da büyük bir patlama meydana geldi. Fırat Kalkanı 10 kişi öldü 15 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ'tan temizlenen El Bab ilçe merkezinde yer alan Cami El Kebir'de gerçekleşen patlamada 10 sivil hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı.
Etiketler : Fırat Kalkanı Harekatı,DEAŞ,El Bab,patlama,
554789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554789.aspx
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