Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen 225 metre boyundaki Malta bayraklı dökme yüklü "Vitaspirit" adlı gemi Mısır'dan geliyordu...

Dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

Tankerin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir organizasyon firmasının işlettiği öğrenildi.

Organizasyon şirketinin dört ortağı şu şekilde: Aslı Zeynep, H. Jefra Süveyda, Payidar Zerhan ve Salih Burak. Söz konusu isimler Hekimbaşı Salih Efendi'nin en küçük kızı Sakıbe Hanım'dan doğma torunu Mehlika Hanımın kızları Süveyda ve Zerhan ile çocukları Zeynep ve Salih Burak.

Yalıda düğün ve konser organizasyonları düzenleniyordu...