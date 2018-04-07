Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleştirilen kongre öncesi dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, 2019 seçimlerinde AK Parti’nin Denizli’den beklentisini kaydederek, “Bu azimle bu gayretle 2019 Mart yerel seçimleri ardından Kasım, inşallah kasım Cumhurbaşkanlığı hükümet, parlamento ve başkanlık seçimleri, Bu seçimlerden zaferle çıkacak mıyız? Bunlar biliyorsunuz birileri bizim aramıza zaman dargınlık, kırgınlık sokmaya çalışıyorlar. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır. Biz bu davaya gönlümüz koyduk ve biz bu davaya gönlümüz koyarak yola çıktık. Çıkarken ne dedik ‘uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece’ ve gideceğiz. İnşallah. Bizim bir mahsudumuz var ve bir kararlılığımız var ulaşacağız inşallah. Bizim bir Rabiamız var ve bu Rabiamız da 4 tane ahdimiz var bizi bölemeyecekler onun ne diyoruz tek millet. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Boşnak’ı, Abaza’sı, Gürcü’sü ile 81 milyon tek bir millet” dedi.

"AFRİN’DE SON ALDIĞIM RAKAM 4 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ"

CHP’nin Hakkari toplantısını hatırlatan Erdoğan, ayrıca Afrin’de öldürülen terörist sayısını da açıklayarak şunları söyledi:

“İki, tek bayrak bayrağımıza alternatif asla. Öyle paçavralar falan, CHP Hakkari’de toplantı yapıyor bir tane Türk bayrağı yok ve o toplantıyı da ismini vermeyeyim malum partinin desteği ile yapıyor. Çünkü oralarda o tür mitingleri yapmak yürek işi bu iş kürekle olmaz yürekle olur. Doğru dürüst oralarda teşkilat kuramıyorlar fakat biz kurduk. Partimizi A4 ile bombaladılar, yıktılar yeniden yaptık. Şehitlerimiz oldu yola devam ettik çünkü biz bu işe dava olarak baktık. Biz bu yolda asla taviz vermeyeceğiz. 3 tek vatan, 780 bin kilometrekare tek vatanda vatanımız bölemeyecekler. Ne oldu terör örgütü, FETÖ bölmek istedi, biz yeri geldi Cudi’ye, Gabar’a, Tendür’e indik. Ne demiştim, ‘inlerine gireceğiz’ girdik mi inleri. Onlar kaçtı mı onlar kaçtı biz kovaladık. Şimdi nerdeler Suriye’de Afrin’de son aldığım rakam 4 bin terörist etkisiz hale getirilmiş. İçeride Irak’ın kuzeyinde falan olanları demiyorum sadece Afrin’de 4 bin onları da buna kadarsak 4 bin 200’ü bulur. Niye Mehmetçiğimiz onlar nereye kaçarsa peşinde. Bizim şehitlerimiz var ama bizim şehitlerimiz ölmez. Çünkü bizim şehidimiz Allah yolunda öldürenlere ölü demeyiniz onlar diridirler sizle bilmezsiniz. İşimdi onlar bizi izliyor. Öyleyse biz şehitlerimiz ile iftihar ediyoruz Allah onarlın ailelerine sabırlar versin, Rabbim bizlere de o makamı nasip etsin.”

"FRANSA’DA DA OLACAK"

Erdoğan, ardından Fransa’yı terörü desteklemekle suçlayarak, “Ne tüneller açmışlar yerin altında hastaneler yapmışlar. Fransızların meşhur şirketinden aldıkları çimento ile tüneller yapmışlar. Sonra Fransa akıl veriyor, Fransa teröre yardakçılık yapıp, destek veriyorsun ve ondan sonrada teröristleri Elize Sarayı’nda ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyecek ve terörden de kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya’da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz olanları görüyorsunuz Fransa’da da olacak. Batı teröristleri besledikçe batacaksınız.

4. tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Paralel devlet falan onu çok sevenler Pensilvanya’ya. Bilet ücretleri bizden Pensilvanya’ya. Fitneye fesada asla fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.