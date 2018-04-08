Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya'ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından Alman halkına başsağlığı
08.04.2018 - 08:39 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen saldırıya ilişkin Alman halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,almanya,
554889 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554889.aspx
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