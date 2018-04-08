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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
08.04.2018 - 12:53 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet ve jandarma birimlerince, bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 36 bin 948 operasyonda, 51 bin 580 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre, operasyon sayısında yüzde 45, gözaltı sayısında yüzde 38 artıș yașandı.
Etiketler : gözaltı,
554951 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554951.aspx
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