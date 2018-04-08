Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı El Alam televizyon muhabiri Hüseyin Murtaza, dün Duma'ya gerçekleştirilen saldırıdan önce skandal ifadeler kullandı. İranlı muhabir, Duma'ya bombardımanın "tatlı" olacağını söyledi ve katliama maruz kalan halkla dalga geçti.

"İŞGAL VE KİMYASAL SALDIRIDAN FAZLASINI GÖRECEK"

Duma'da kadınlar ve çocukların aralarında bulunduğu sivillerin kimyasal gazlı saldırı sebebiyle hayatını kaybetmesine tüm dünyadan tepkiler yağarken, İranlı El Alam televizyon muhabiri Hüseyin Murtaza'nın skandal ifadeleri ortaya çıktı. Duma'da saldırıların başlamasından memnun olduğunu söyleyen İranlı muhabir, kimyasal saldırı öncesinde yayınladığı görüntüde Duma'nın "işgal ve kimyasal silahlarla bombalamadan daha fazlasını göreceğini" söyledi. İranlı muhabir, saldırıların devam edeceğini ve Duma'dan çıkmak için hiçbir yolun kalmayacağını da ekledi.

Doğu Guta’da ölü sayısı artıyor Doğu Guta’daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibi Duma’da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 150’den fazla olduğunu ifade etti.

BOMBARDIMANIN TATLI OLACAĞINI SÖYLEYİP HALKLA DALGA GEÇTİ

İnsanlıktan nasibini almamış sözde basın mensubu, bombardıman sesini özlediğini dile getirip saldırının ardından kara harekatının başlayacağını söyleyerek, "Bugün büyük bir olay olacak" ifadelerini kullandı. Bombardımanın "tatlı" olacağı ifadesini de kullanan İranlı muhabir, elindeki galetayı gösterip halkla dalga geçerek, "2-3 gün içerisinde bunu da bulamayacaksın" dedi.

Esad rejiminden vahşi katliam sonrası akıl almaz savunma Esad rejiminin haber ağı, kimyasal saldırı sonrası katledilen onlarca insanı görmezden gelerek Doğu Guta'da zafer kazanıldığını ilan etti. Haberde "Vatandaşların can ve mal güvenliği teminat altına alındı" denildi.

KATLİAMDA 80 SİVİL ÖLDÜ, YÜZLERCE SİVİL GAZDAN ETKİLENDİ

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 80 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.