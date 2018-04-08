Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine bağlı Duma'da Beşşar Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu 200'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kalın açıklmasında, "Rejim üzerinde etkisi olan ülkeler gerekli adımları atmalı. Suriye rejimi saldırılar için hesap vermelidir. Bu saldırıların kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.
Sözcü Kalın'dan Esad rejimine sert tepki
08.04.2018 - 16:19 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye'nin Duma beldesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Etiketler : ibrahim kalın,suriye,cumhurbaşkanlığı,
554977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554977.aspx
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