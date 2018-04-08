Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine bağlı Duma'da Beşşar Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu 200'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kalın açıklmasında, "Rejim üzerinde etkisi olan ülkeler gerekli adımları atmalı. Suriye rejimi saldırılar için hesap vermelidir. Bu saldırıların kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.