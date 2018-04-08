Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’na bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Erdoğan Ağaoğlu’nu tebrik etti
08.04.2018 - 21:56 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik etti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,ahmet ağaoğlu,trabzonspor,
554995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/554995.aspx
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