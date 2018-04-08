Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’na bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi. 