Damla Peker ANKARA



TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelede geldiği noktayı anlattı. Aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunda da yer alan vekil Ünüvar, yürütülen çalışmalar hakkında gazetemize konuştu. Bağımlılığın sadece Türkiye’de değil Avrupa ve Amerika kıtasında da önemli bir problem olduğunu belirten Ünüvar, her ülkenin bu anlamda kendince çözümler üretmeye çalıştığını söyledi. Özellikle tütünle mücadelede Türkiye’nin yol katettiğinin altını çizen Ünüvar, şunları ifade etti:



YENİ BAĞIMLILIKLAR TÜREDİ

2014 öncesinde çok ciddi bir oran vardı. 15 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 32’si tütün tüketiyordu. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi imzalandıktan sonra bu oran yüzde 27’ye düştü. Alkolle mücadelede 3-4 yıl önce özel alan tartışmaları olmuştu. Aslında özel alanı ile ilgili konuşulacak bir konu değildi. Konu 18 yaş altına alkol satışının yasaklanması ve satışın belli kurallara bağlanmasıydı. Bu anlamda genç nesli korumak istiyoruz. Bağımlılıkla sıkıntılı bir gençliğin ileride ülke yönetiminde bir zaaf oluşturacağı açık. Eskiden bağımlılık dendiğinde akla sadece uyuşturucu gelirdi. Şimdi yeni yeni bağımlılık türleri devreye giriyor. Tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar da akla geliyor. Bu sebeple mücadeleyi bir Bağımlılıkla Mücadele Kurulu hâline dönüştürdük. 2014 yılında oluşturulan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunda 8 bakanlık çalışıyordu.



HER BAKANLIK AYRI ÇALIŞIYOR

Yeni kurula; Dışişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da ilave edildi. Her bakanlık ayrı bir çalışma yürütüyor. Bu anlamda, başta uyuşturucu olmak üzere tütün, alkol, teknoloji, kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla ilgili ayrı ayrı birimler çalışıyor. En son ilgili mücadelelerle ilgili strateji belgeleri yayımlanacak. Biz uyuşturucu kullanmış ama ıslah olmuş kişileri, ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını sağlamaya çalışıyoruz.



TOPLUMDAN KOPUYORSANIZ...

Bağımlılık türleri içerisinde mücadelesi en zor olan teknoloji. Çünkü hem bir meşru zemin üzerinden, hem de sinsi bir şekilde yürüyor. Bir telefon sizi dünyaya bağlıyor. Aynı zamanda koparabiliyor. Günde 10 saat uğraşır ama bağımlı değildir. Ancak sizi toplumdan koparıyorsa, ulaşamadığınızda yoksunluk belirtisi hissediyorsanız, akademik başarınız düşüyorsa siz bir bağımlısınızdır.