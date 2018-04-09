Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), siyasi partiler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına sızdırdığı mensupları aracılığıyla ülke siyasetini yönlendirme girişimi ByLock yazışmalarıyla deşifre oldu. Yazışma içeriklerine göre FETÖ, “sadık ve güvenilir” mensuplarını, AK Parti, CHP, MHP ve HDP gibi Meclis’te grubu olan partilere sızdırdı.

Sempatizan gibi davranarak bu kuruluşlarda söz sahibi olan örgüt mensupları, istihbarat elamanları gibi edindikleri bilgileri ByLock üzerinden mahrem imamlara ulaştırdı.

ORTALIĞI KARIŞTIRDIK

Yazışmalardan bazı satırlar şöyle:

-“Keçiören (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanı Cansu Mutlu’yu genel merkezden çizmişler. 18 Ocak itibarıyla görevinden istifa etti. Yerine Keçiören Belediye Başkanı danışmanlarından Murat diye bir çocuk getirilmiş. Bizim arkadaşımız ortalığı karıştırıp Murat’ı görevden aldırttı. Şu an Keçiören Gençlik Başkanlığı boş. Abi, bizim Muhammet’in bilgileri verildi. Arkadaşımız başkan olamasa bile yardımcısı olur gibi.”

-“Yenimahalle Genclik Kolları Başkanı Tekin Ertekin oldu. Ertekin yaklaşık bir yıldır il koordinatörümüz olarak toplantılara katılırdı. Eski başkanla il başkanının arasının açık olmasından faydalandı ve yeni görevi kaptı. 6-7 yıllık geçmişi var partide. Çok sinsi biridir, dikkat edilmesi gerekiyor.”

-“20 Aralık’ta Yenimahalle (HDP) ilçe konferansı oldu. Delege seçimleri yapıldı. Ben de aday oldum ve seçildim.”

tüm ilçeler bize geçecek

-“2 Ocak Cumartesi SDD gençleri olarak Kılıçdaroğlu’nu genel merkezde odasında ziyaret ettik. Görüşmeyi dernek adına organize ettim. Görüşme esnasında samimi bir hava oluşturmaya çalıştık. Çıkmadan kendisini derneğe üye yaptık. Bir de selfie aldık. Çıkışta hemen kapıda Ankara İl Başkanı’yla karşılaştık. Beni ve partiye giden birkaç arkadaşı tanıdı. ‘Benim çocuklarım ne geziyor burada’ diye takıldı.”

-“05.01.2016 11:27, Meltem (meltem0658) yazdı: Bu pazar günü Ankara İl Gençlik Kongresi yapıldı. Akşam 10.30’a kadar Nazım Hikmet’teydik. Çok şükür, sonunda bizim desteklediğimiz aday kazandı. Bu, o kadar iyi oldu ki artık tüm ilçeler bize geçmiş oldu sayılır. Yani tahmini 2-3 ay içinde Çankaya’da bir usulsüzlük bahane edilerek bizim Ekin başkanı tekrar atayacaklar büyük ihtimalle. Haliyle biz de görevimize geri dönmüş olacağız.”

Hedefleri MHP

FETÖ’cülerin ele geçirmek için uğraştıkları ancak Genel Başkan Devlet Bahçeli sebebiyle bunu tamamen başaramadıkları MHP’de ne tür oyunlar peşinde oldukları da yazışmalarda açıkça görülüyor. İşte bunlardan ikisi:

“Oğuz, Furkan4506 yazdı: Arkadaşımız Alparslan anlatıyor: Kazanlar kaynıyor. Teşkilatta da çok fazla muhalif var. Neredeyse kimse istemiyor Bahçeli’yi. Sesli bir şekilde söylenmeye başlandı. Bugün Bahçeli’nin ajan olduğunu söyleyenler bile oldu. ‘Ajan olduğunu düşündüğünü, çok değişiklikler olacak’ dedi geçen genel başkan yardımcısı.”

“Oğuz 16.12.2015 Furkan4506 yazdı: Bahçeli Gİ Dİ Cİ İnşallah. Bu genel başkan Olcay Kılavuz’un düğününe katılmaması teşkilat için kırılma noktası oldu. Bahçeli gidiyor”

Atatürkçü FETÖ’cüler!

FETÖ Atatürkçü Düşünce Derneği, Uğur Mumcu Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ile Kadın ve Demokrasi Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına da sızdı. Bir örgüt mensubunun, “Atatürkçü Düşünca Derneği yönetimine genç arkadaşlardan 3 kişi girdik. 2 yıl boyunca ADD’nin de yönetiminde bir şeyler yapmaya, aktif olmaya çalışacağız” diye bilgi verdiği belirlendi.