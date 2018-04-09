Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de bir babanın feryadı yürekleri dağladı. Çaresiz baba. “PYD’li teröristler oğullarımdan birini vermezsem kızlarımı almakla tehdit etti. Kızlarımı veremezdim. İki oğlum arasında kura çektim. Zorla aldılar evladımı. Allah kimsenin başına vermesin...” ifadelerinde bulundu.

SORGULAMALAR BAŞLADI

TSK ve ÖSO’nun PYD/PKK’dan temizlediği Afrin’de bir yandan asayiş uygulamaları güçlenirken diğer yandan kırsala kaçan teröristler ÖSO’lular tarafından yakalanıp sorguya alınıyor. İhbar edilenlerin ya da şüphelilerin sorgulandığı Afrin’de, suçu kanıtlananlar TSK’ya teslim ediliyor, suçsuz olanlarsa serbest bırakılıyor.

KIZLARINI ALMAKLA TEHDİT ETMİŞLER

Baskıya, zorbalığa, şiddete direnememiş ve terör örgütüne boyun eğmek zorunda kalmış on binlerce insan var Afrin’de. İki oğlu arasında kura çekerek, oğullarından birini teröristlere veren 63 yaşındaki Abdo Kolika’da onlardan biri. Yürekleri dağlayan bir hikâyesi var, ağlayan ama dik durmaya çalışan bu adamın... Anlattığına göre, bir gün ansızın evine geliyor PYD’li teröristler Abdo Kolika’nın, dört çocuğundan birini istiyorlar, kendi saflarına katmak için. “Oğullarından birini vereceksin” deyip gidiyorlar. Zavallı adam korku ve belirsizlik dolu günler geçiriyor, bu arada teröristlerin taciz ve tehditleri de devam ediyor. Ölümcül tehditler asla son bulmuyor. Abdo Kolika, “Bugün oyalarım, yarın oyalarım” derken bir gün yine geliyor; “Oğullarından birini vermezsen, kızlarını alırız…” diyorlar.

OĞULLARI ARASINDA KURA ÇEKMİŞ

PYD’den daha fazla kaçamayacağını düşünen Abdo Kolika, ertesi gün bir oğlunu vereceğini taahhüt ediyor, kapıda bekleyen teröristleri zorla ikna ederek. O gece sabaha kadar uyku girmiyor aile fertlerinin gözüne... Gün aydınlanınca, aile toplanıyor; herkesin gözü yaşlı. İstemeye istemeye, çaresizce oğulları arasında kura çekiyor Abdo Kolika ve PYD’nin sözünü yerine getiriyor. Kızları yanında ama oğullarından 30 yaşında olan Damhaş elinden kayıp gidecek. Bir baba için ne kadar zor, ne kadar acı ama başka yolu yok ki Abdo Kolika’nın...

"ÇİLEMİZ BİTTİ"

Sorgu esnasında tüm bu yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamıyor ve hüngür hüngür ağlıyor, “Biz Türkleri çok severiz lütfen bize yardım edin” diyebiliyor. O ağlayınca eşi Feride, kızları Şevin ve Evin ile oğlu Sabri Kolika’da gözyaşlarına boğuluyor. Sorguyu yapan ÖSO’lu komutan da bu duygusal andan çok etkileniyor. Abdo Kolika anlatmaya devam ediyor: “Tüm çocuklarımı çok seviyorum, ayrım yapamadım iki oğlum arasında. Kura çekeceğiz dedim ve büyük oğluma çıktı. Çok üzüldük ve ertesi gün büyük bir elemle onu yolculadık. Elimizden aldılar, zorla. Onu vermesem kızlarımı verecektim.”

"LÜTFEN ONU AFFEDİN"

Ailece çiftçilik yaptıklarını da ekleyen Abdo Kolika, “Gelirimiz evimizi çekip çevirmeye yetiyor. Biz PKK gibi terör örgütlerini bilmeyiz. Terörle de işimiz olmaz. Allah Türkiye’den razı olsun. TSK geldi, teröristlerden çektiğimiz çile bitti. Oğlum da döndü ama ona hala kavuşamadım. Lütfen onu affedin” diyor.

"KAÇMIYORUZ DEDİLER"

Köylerden birinde gizlenen ve gizlendiği yerde yakalanan Abdo Kolika’nın oğlu 30 yaşındaki Damhaş Kolika, merkezi noktalara kurulan ÖSO karakollarından birine getirilerek sorgulanıyor. Sorgulama esnasında ÖSO’lu komutana yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Zorla alındım. Gitmeseydim, direnseydim kız kardeşlerimi alacaklardı. Sekiz ay PYD/PKK tarafından tutuldum. Beni asker olarak savaştırdılar. Rejim ile girdiğim bir çatışmada ayağımdan yaralandım. Yaralanınca 4 ay savaşmadım. Türk askeri gelince umut oldu, yenildiklerinde Afrin’i terk ettiler. Dediler ki rejimle birleşeceğiz, kaçmıyoruz. Ama ben bir yolunu bulup kaçarak, Türk Askerinin koruması altındaki ailemin yanına geldim. Türk askerine ve ÖSO’ya tek kurşun sıkmadım.”

(Milliyet- Bünyamin Aygün)