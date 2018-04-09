Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Humus'taki füze saldırısını İsrail'in düzenlediği dile getirdi. Suriye'nin Humus kentindeki askeri havalimanına füzeli saldırı gerçekleştirilmişti. ABD ve Fransa saldırıya dahil olmadıkları yönünde açıklama yaparken, bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Humus'taki saldırıyı İsrail düzenledi" dedi. Açıklamada sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı İsrail'e ait 2 savaş uçağının gerçekleştirdiğini bildirdi.

RUSYA: İSRAİL VURDU

Rusya'dan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Füzelerle gerçekleştirilen saldırının İsrail'in vurduğunu açıkladı. Konuya ilişkin İsrail kanadından bir açıklama gemezken gözler Tel Aviv'e çevrildi.

10.10 : Rusya, füze saldırısını İsrial savaş uçaklarının gerçekleştirdiğini duyurdu. Moskova'nın açıklamasına göre, Lübnan hava sahasından ateşlenen sekiz füzeden beşi hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

09.55 : İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'na saldırıyla ilgili açıklama yapamayacaklarını belirtti. Füzelerin hedefi olan üste İran güçleri de bulunuyor.

09.45 : ABD'den sonra Fransa da Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasıyla füze saldırısını yapmadığını ilan etti.

09.05 : Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, askeri havaalanını vuran füzelerin 14 can kaybına yol açtığını bildiriyor.

09.00 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD lideri Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Guta'nın Duma semtinde kimyasal silah kullanıldığını belirten liderler, tüm sorumluların açık bir şekilde ortaya çıkarılmasını istedi.

08.40 : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve diğer sekiz üye ülkenin talebiyle kimyasal saldırıyı görüşmek üzere acil olarak toplanacak. Türkiye saatiyle bugün akşamüzeri gerçekleşecek toplantının hemen ardından bu kez Rusya'nın talebiyle bir toplantı daha olacak. Rusya'nın gündem başlığı, 'Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler.'

07.20 : Füze saldırısının detayları netleşmeye başladı. Resmi haber ajansı SANA, Tayfur askeri havaalanında ölü ve yaralıların olduğunu dünyaya geçti. Resmi televizyon ise saldırı sırasında yüksek patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

05.00 : ABD dakikalar sonra açıklama yaptı ve söz konusu füzeleri Amerikan ordusunun ateşlemediğini ilan etti. Bir Pentagon sözcüsü durumun yakından izlendiğini, kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çaba gösterdiklerini söyledi.

Başkan Donald Trump'ın dün 'Esad ve destekçileri büyük bir bedel ödeyecek' demesi, Pentagon'u olağan şüpheli haline getirmişti.

04.45 : Suriye devlet televizyonu, gece yarısı 04.43'te Hums yakınlarındaki bir askeri havaalanına füze saldırıları yapıldığını duyurdu. Haberde hava üssüne sekiz füze atıldığı belirtildi.

04.00 : Suriye'deki kimyasal ve füze saldırısının ardından bugün yaşanacak gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.