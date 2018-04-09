İçişleri Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı: 43 terörist etkisiz hâle getirildi
09.04.2018 - 10:35 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 43 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,terör,
555073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555073.aspx
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