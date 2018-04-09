Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine İçişlerin Bakanlığının, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya’nın Endülüs bölgesine götüreceği bildirildi.