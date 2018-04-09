Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine İçişlerin Bakanlığının, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya’nın Endülüs bölgesine götüreceği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, muhtarları Endülüs'e götürüyor
09.04.2018 - 12:10 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 5 ilden 50 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine gidiyor.
Etiketler : endülüs,ispanya,
555099 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555099.aspx
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