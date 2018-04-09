Halkların Demokratik Partisi eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi'nde terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu bulunuyor.
EN ÇOK CHP'LİLER ZİYARET ETTİ
Demirtaş'ı ziyaret eden siyasilere bakıldığında ise Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri öne çıkıyor. Öyle ki HDP milletvekilleri Selahattin Demirtaş'ı 7 kez ziyaret ederken CHP'nin 17 farklı milletvekili 23 kez ziyaret etti.
DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDEN MİLLETVEKİLLERİ
Sezgin Tanrıkulu - 3 kez
Mehmet Bekaroğlu - 3 kez
Erdal Aksünger - 2 kez
Eren Erdem - 2 kez
İlhan Cihaner
Öztürk Yılmaz
Fikri Sağlar
Niyazi Nefi Kara
Veli Ağbaba
Mehmet Tüm
Orhan Sarıbal
Necati Yılmaz
Şenal Sarıhan
Nurettin Demir
Utku Çakırözer
Tuncay Özkan
Ali Şeker
SON ZİYARET EDEN ÖZTÜRK YILMAZ OLDU
Selahattin Demirtaş'ı son ziyaret eden ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz oldu. Yılmaz, ziyaretle ilgili ise Genel Başkan'ın olurunun olduğunu ve selamını iletmesini istediğini söyledi.