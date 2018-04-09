Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları; Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(Suriye'de kimyasal saldırı) Rejim daha önce de kimyasal silah kullanmıştı ama adım atılmadı. Ortada görüntüler, fotoğraflar var gecikmeksizin soruşturulmalı. Kimyasal silah kullanıldığı net bir şekilde görülüyor. Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde fayda var. Uluslararası sözleşmelere, BMGK kararına uygun hareket edilmeli. Suriye hesap yapılacak konu olmaktan çıkmıştır. Duma'daki hadise soruşturulmalı, gerçek ortaya konmalı. Suriye, Rusya-ABD arasındaki bilek güreşine kurban edilmemeli.

(Lavrov'un Afrin açıklaması) Türkiye, Afrin'de işgalci ya da kalıcı değil. Afrinlileri kendi meclisleriyle işlerini görecekler.

(Afgan göçmenlerin durumu) İran'dan 2018'in ilk üç ayında 27 bin Afgan göçmen geldi. Iğdır'da geçici geri gönderme merkezi oluşturuyoruz.