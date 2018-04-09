Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis Haftası mesajları, Polis Haftası resmi, Polis Haftası şiirleri, Polis Haftası ile ilgili çizimler, 10 Nisan Salı günü 173. yılını kutlayan Türk Polis Teşkilatı adına merak içerisinde aranıyor. Türkiye'de kolluk kuvveti olarak görev yapan ve bizlerin huzurunu, refahını sağlamak adına canını ortaya koyan kahraman polislerimiz için bugün çok önemli ve değerli bir gün. 173 yıl önce bugün kurulan Türk Polis Teşkilatı, başarılarla dolu yılları geride bırakarak her geçen zaman kendini bir adım ileriye taşımaktan geri kalmıyor. Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıl dönümüne özel, Polis Haftası mesajları, Polis Haftası resmi, Polis Haftası şiirleri, Polis Haftası ile ilgili çizimler bu dönemde birçok kesim tarafından ilgi ile aranıyor. Polislerimizi bir gün değil her gün anmak gerekir zira bu özel günde Polis Haftası mesajları, Polis Haftası resmi, Polis Haftası şiirleri, Polis Haftası ile ilgili çizimleri Google’da kullanıcılar tarafından ilgi ile aranıyor. Haberimizde de polislerimize özel Polis Haftası mesajları, Polis Haftası resmi, Polis Haftası şiirleri, Polis Haftası ile ilgili çizimler yer alıyor…

Polis Haftası mesajları, sözleri, şiirleri ve Polis Haftası ile ilgili çizimler

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 173. yılı kutlu olsun!

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

Kamu düzenini, vatandaşlarının canını ve malını korumak için özverili bir şekilde çalışan emniyet mensuplarının kutladığı Polis Haftası için vatandaşlar en güzel mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. Teşkilatın 173. Yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar, görevlerini sürdüren polis yakınlarının bu özel gününü güzel dileklerle kutlayacak. 10 Nisan Pazartesi itibariyle başlayan bu özel haftada kullanabileceğiniz en güzel Polis Haftası mesajları ve sözlerinin bir derlemesi...

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

Polis Haftası nedir, neden kutlanır?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZERİ: Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

* Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 173. yılı kutlu olsun!

* Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

* Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

* Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

EN GÜZEL RESİMLİ POLİS HAFTASI MESAJLARI: Kamu düzenini, vatandaşlarının canını ve malını korumak için özverili bir şekilde çalışan emniyet mensuplarının kutladığı Polis Haftası için vatandaşlar en güzel mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. Teşkilatın 173. Yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar, görevlerini sürdüren polis yakınlarının bu özel gününü güzel dileklerle kutlayacak. 10 Nisan Pazartesi itibariyle başlayan bu özel haftada kullanabileceğiniz en güzel Polis Haftası mesajları ve sözlerinin bir derlemesi...

* Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum

* Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

* Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...