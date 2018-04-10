Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Hacettepe Teknokent’te yapılan FETÖ operasyonunda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç edilen Devlet Malzeme Ofisi (DMO) eski Genel Müdürü Metin Akdamar’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Akdamar'ın FETÖ mensuplarına ait şirketlerin ürünlerini DMO kataloğuna sokarak ayrıcalık sağladığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Zafer Ergün, FETÖ’yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hacettepe Teknokent'teki Tolga Erpolat ve Timuçin Erpolat kardeşlerini sahip olduğu Bilgikent ve Bor şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan aralarında Teknokent yöneticilerinin de olduğu 25 kişiden 8’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



AYRICALIK SAĞALMIŞ

Soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen eski DMO Genel Müdürü Metin Akdamar’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Akdamar’ın, Erpolat kardeşlerin sahibi olduğu Bilgikent ve Bor şirketlerinin malzemelerini DMO kataloğuna sokarak ayrıcalık sağladığı aktarıldı.



PARA HESAPLARI İNCELENECEK

Şüphelilerin para hareketleri de incelenecek. Savcılık, şüphelilerin hesaplarının incelenmesi talebiyle MASAK’a yazı yazdı. MASAK’ın raporunu önümüzdeki günlerde tamamlayarak savcılığa ulaştırması bekleniyor.