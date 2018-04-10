Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Çocukların cinsel istismarı suçlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Çocuklara karşı işlenen istismar suçlarında cezaların artırılmasını öngören tasarıda yer alan düzenlemeler şöyle:

Çocuğa karşı cinsel istismar suçunda hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılıyor. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması hâlinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Çocuklara karşı tecavüz ve tecavüzle birlikte ölüm olması durumunda cezanın üst sınırı 50 yıl olacak. 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir, tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi hâlinde müebbet hapis cezası verilebilecek. Suçun ağırlaştırıcı unsurlar taşıyan iki fıkra kapsamında olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacak. Cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek. Sanığa kimyasal hadım uygulanması kararı infaz hâkimi tarafından uzman raporu doğrultusunda karar verilecek. Hâkim kararı her yıl değerlendirecek ve gerektiğinde sonlandırabilecek. Hükümlünün cezaevinde bulunduğu süre içerisinde rehabilitasyon amaçlı programlara katılması zorunlu kılındı. Katılmaması durumunda ise iyi hâlli kabul edilmeyecek ve şartlı salıvermeden faydalanamayacak. Cinsel istismara maruz kalan çocukla ilgili haberlerin medyada yer almaması için yayın yasağı getirilebilecek. Çocukların cinsel istismarı suçundan mahkûm olanlar devlet memurluğuna atanamayacak, çocukların yoğun bulunduğu iş kollarında çalıştırılamayacak, bu yerleri işletemeyecek. Söz konusu yasak mahkemeler tarafından verilecek. Çocuğa karşı işlenen cinsel suçlardan mahkûm olduktan sonra tahliye olanların takibi de yapılacak. Söz konusu kişilerin takibinin sağlanması amacıyla adres değişikliğini bildirme zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığınca özel merkezler kurulacak. Cinsel suç mağdurlarının beden muayenesi ile vücuttan örnek alınması, bu merkezlerde yapılacak. Cinsel suç mağdurlarının ifadesi, bu merkezlerde Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak. Soruşturma ve kovuşturmada mağdurun ifadesi yeniden alınmayacak.