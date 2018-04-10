Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran, aralarında görevde olan 1'i albay 21 subay ile 3 astsubayında olduğu 31’i şüpheliden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.