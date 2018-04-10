Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran, aralarında görevde olan 1'i albay 21 subay ile 3 astsubayında olduğu 31’i şüpheliden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
27 FETÖ şüphelisi tutuklandı
10.04.2018 - 09:22 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ ile bağlantılığı 31 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı öğrenildi.
Etiketler : fetö,terör,
555262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555262.aspx
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