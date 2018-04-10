Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ettiği öğrenildi.