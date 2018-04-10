Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ettiği öğrenildi.
79 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
10.04.2018 - 09:25 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan şüpheli 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler : fetö,terör,
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