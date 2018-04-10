Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye, Afrin'i Şam rejimine teslim etmeli" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden arındırılan Afrin'in kime teslim edileceğine Türkiye'nin karar vereceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca, "Afrin'i zamanı geldiğinde Afrinlilere teslim edeceğiz" dedi.
Erdoğan'dan Lavrov'a cevap
10.04.2018 - 13:06 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Afrin'i Esad güçlerine teslim edin" çağrısına cevap verdi. Erdoğan, "Afrin'i kime teslim edeceğimizi biz biliriz" dedi.
Etiketler : erdoğan,lavrov,
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