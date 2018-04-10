Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye, Afrin'i Şam rejimine teslim etmeli" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden arındırılan Afrin'in kime teslim edileceğine Türkiye'nin karar vereceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca, "Afrin'i zamanı geldiğinde Afrinlilere teslim edeceğiz" dedi.