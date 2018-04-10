Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı'nda sürdürülen terörle mücadele operasyonlarında 2 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceği ifade edildi.
TSK: Cudi'de 2 terörist etkisiz hâle getirildi
10.04.2018 - 17:28 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı'nda 2 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Etiketler : cudi dağı,tsk,
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