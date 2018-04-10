Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki trafik sıkıntısını büyük ölçüde gideren raylı sistem projeleri için çalışmalar sürüyor. Raylı sistemler için belirlenen hatların sayısı da doğru oranda artıyor.

ÜSKÜDAR - ÇEKMEKÖY ARASI 27 DAKİKAYA İNECEK



Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Üsküdar-Ümraniye metro hattının ikinci etabı olan Ümraniye- Yamanevler- Çekmeköy metrosu bu sene hizmete girecek. Proje tamamlandığında Üsküdar-Çekmeköy arası 27 dakikaya inecek.

GEBZE - HALKALI ARASINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM



2011 yılında hizmete sunulan ve Marmaray'ın devamı niteliğinde ilerleyen Gebze- Halkalı tren hattı da bu sene tamamlanacak. 63 kilometre uzunluğunda planlanan proje ile İstanbul'un bir ucundan bir ucuna kesintisiz seyahat edilebilecek.

70 BİN KİŞİ YARARLANACAK



Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı için de çalışmalar devam ediyor. 18 kilometre olarak tasarlanan hat, aralık ayında hizmete girecek. Bu hat sayesinde ise 70 bin kişi rahatça ulaşım sağlayacak.

DUDULLU - BOSTANCI METROSU YIL SONUNDA AÇILACAK



Anadolu Yakası'nda çalışmaların bitmek üzere olduğu Dudullu - Bostancı metrosunun Bostancı İDO'dan İMES'e kadar olan kısmı yine bu sene sonunda açılacak. Bu hatta 9 istasyon yer alacak, ancak 4 istasyon daha sonra hizmete sunulacak.

EMİNÖNÜ - ALİBEYKÖY ARASI 14 İSTASYON



Eminönü - Alibeyköy tramvayı da oldukça güzel bir proje olacak. Yine bu proje bu sene içerisinde hayata geçirilecek. Haliç kıyısından Eyüp Sultan ve Alibeyköy'e erişecek 10.1 km uzunluğundaki hat 14 istasyondan oluşacak.