Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan Antonov An-124 100 tipi kargo uçağı, Bursa Yenişehir Havalimanı'na indi.

Antonov Havayollarına ait Ukrayna menşeli dev uçak, cam üreticisi bir firmanın Bursa'daki fabrikasına yaklaşık 3 milyon euro değerinde üretim makinesi getirdi.



Dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı olan Antonov An-124 100, Malezya'dan Türkiye'ye iki aktarma yaparak 1,5 günde geldi.



Boş ağırlığı 175 ton olan ve maksimum 405 ton kalkış ağırlığına kadar ulaşabilen Antonov An-124 100 helikopter, tank, uydu ve büyük tonajlı malzemelerin uzun menzilli teslimatları için üretildi.



Özel firmalar tarafından da kiralanabilen uçak sadece sayılı havayolu şirketlerinde bulunuyor ve kargo bölümü kapasitesi sayesinde çok büyük boyutlardaki nesneleri de taşıyabiliyor.