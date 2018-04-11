Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Doğu Guta bölgesine bağlı Duma şehrinde Beşşar Esad güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırının yankıları sürüyor. Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Suriye'nin başından ayrılması gerekiyor. İlk defa kimyasal silah kullanmıyor, yaptığı bombalamalarla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık siyasi sürece geçilmesi lazım" dedi.