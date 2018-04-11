Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Aydoğan Ş. ile müşteki üniversite öğrencisi C.K. geldi. Olay günü evine gitmek üzere Uzunçayır durağından metrobüse bindiğini anlatan mağdurlardan üniversite öğrencisi C.K. ifadesinde, tacizi anlattı.

İKİ ÖĞRENCİYE TACİZDEN 7 YIL 6 AY HAPİS

Tutuklu sanık Aydoğan Ş.ise suçlamaları reddetti. Aydoğan Ş. mahkeme ve savcılıktaki savunmasında, “Suçlamaları kabul etmem. Bugüne kadar hiçbir vukuatım olmadı. Çevremde çok sevilen ve sayılan bir insanım. Benim bu duruma düşmem çok zoruma gitti. Beni metrobüsün içinde rezil eden ve gururumla oynayan C.K.’dan ben de şikayetçiyim. Suçsuzum beraatımı isterim” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, iki üniversite öğrencisine “sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı” suçundan 3 yıl 9’ar aydan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DURUŞMA SONUNDA ARBEDE

Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı.