Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu mücadelenin etkin şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. MGK yeni tavsiye kararı alır" sözleriyle 7. uzatmanın sinyalini verdi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 17 Nisan'daki toplantısında konuyu görüşecek. MGK'nın tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu karar alıp tezkereyi Meclis'e gönderecek. Meclis Genel Kurulu'nun da onayı durumunda OHAL 7. kez uzatılacak.

İlk kez 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL 9 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmıştı.

SURİYE'DE YAŞANAN GERİLİM ELE ALINACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi ise sadece OHA ile sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Suriye'de kimyasal saldırı sonrası yaşanan uluslararası çaplı gerginlik, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı da ele alınacak. Münbiç konusunda ABD ile sürdürülen üçlü mekanizma görüşmeleri ve kente yönelik olası askeri harekat da detaylı biçimde değerlendirilecek.

MGK, ÖRGÜTE YÖNELİK HAKURK BÖLGESİNDEKİ HAREKATI KONUŞACAK

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise, Kuzey Irak'ta devam eden operasyon. Özellikle Hakurk çevresinde komandolar tarafından PKK'ya karşı yürütülen operasyon değerlendirilecek. Örgütün Sincar bölgesindeki yapılanması ile ilgili olarak Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan işbirliği masaya yatırılacak. MGK'da FETÖ ile mücadele de masada olacak. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yürütülen FETÖ operasyonlarıyla ilgili son durum konuşulacak.