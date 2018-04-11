Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuştu. Salona Esad Kabaklı'nın yaz oğlum türküsü eşliğinde giren ve bir süre türküye eşlik eden Erdoğan, Esad Kabaklı'üstad Burdur'da kaza geçirdi. Az önce ameliyat oldu. Az önce konuştum, dün gecede konuştum. Kendisine, Rabbim şifalar versin" dedi.

CUMHURBAŞKANI DA DOKTOR DA ÇIKIYOR...

'Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık hanım efendiye teşekkür ediyorum. Benim doğduğum yere götürdüler. Biz Ateşspor'duk, onlar Erukspor'du. Hep yenerdik onları" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: O tabloyla 11, 12 yaşıma döndüm. Oradan sadece doktor çıkmıyor, cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Fransa'nın, Almanya'nın yaptıklarına. Bunlar medeniyiz diye geçinirler ancak medeniyetle alakaları yoktur, bunu böyle bilin. Hepinizi hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Burada milletin evinde buluşmaktan gurur duyuyorum. Birileri taklit yapar, biz aslını yaparız. Tüm Roman kardeşlerime sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yanyana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor şarkıda, İllede Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun." dedi.

BİZİM MUHABBETİMİZ ROMAN KARDEŞLERİMLE ÇOK ESKİYE DAYANIR"

Bizim Roman kardeşlerimizle muhabbetimiz çok eskilere, çocukluk yıllarımıza dayanır, Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yan yana evlerde büyüdük.Hayatımızın her anını birlikte yaşadık. Bizim için Türk, Laz, Roman, Boşnak, Kürt yoktu. Biz birbirimizi Allah için sevdik. Kardeşlerim, peygamber efendimiz veda hutbesinde bakın ne buyuruyor. İnsanlar rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının siyah tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadadır..

"ROMAN KARDEŞLERİMİZE FRANSA GİBİ FRANSIZ KALMAYACAĞIZ"

Bizler hangi görevlerde olduysak, Roman kardeşlerimizle her zaman iç içe olduk, irtibatı hiç kesmedik. Biz Fransa gibi Roman kardeşlerimize Fransız kalmayacağız. 2009 sonunda 36 ilinde federasyonların katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Roman kardeşlerim devletin en üst düzeyiyle sorunlarını tartıştılar. Nefret suçlaması işleyenlerin cezası artırılmıştır. Roman federasyonlarına sesleniyorum, dil çalışmalarına yoğunlaşın. Bu dil faaliyetleri sizlerin bütünleşmesini sağlayacaktır.

"BAY KEMAL BEN ROMAN KARDEŞLERİMİN İÇİNDE DOĞDUM"

Her ne kadar birileri Romanları, Romanlar gününde hatırlayarak istismar malzemesi olarak kullanıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki, ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor diyor. Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, büyüdüm, geldim.

"DOĞANIZDAKİ NEŞEYİ KAYBETMEYİN"

Az önce izlediğimiz Kotra'da ben 6-7 yaşıma gittim. Doğru düzgün hizmet alamadıktan sonra şehrin içinde olsan ne yazar, dışında olsan ne yazar. Kentsel dönüşümşle bunu çözmeye devam ediyoruz. Kotra, şimdi değişiyor. Elbette tek tük olumsuz örnekler çıkabilir. Ancak genel olarak memnun ettiğini söyleyebiliriz. Değişen çevre ve şartlar Romanlarımızı etkiliyor. Önemli olan doğanızdaki neşeyi kaybetmeden değişime ayak uydurmaktır. Sizi, siz yapan şeyleri kaybederseniz yok olur gidersiniz. Elbette daha iyi sağlık, eğitim, iş bulacak, daha iyi şartlarda yaşayacaksınız. Ancak Roman olmanın o cazibesinden de vazgeçmeyeceksiniz. Müzik mi yapıyorsunuz, en güzelini yapın. El sanatları ile mi uğraşıyorsunuz, en güzelini yapın. O zaman önünüzdeki engellerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Cumhurbaşkanı ve devlet yanınızdadır. Kardeşlerim eğer ben Romanları biraz tanıyorsam, ki öyle olduğunu düşünüyorum. Yeter ki ilk adımı atın, ilk iradeyi ortaya koyun gerisi çok kolaydır.

AFRİN'DE 4 BİN 108 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de son durumu aldım. Afrin'de 4 bin 108 teröris etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 338 teröristi etkisiz hale getirdik, yurtiçinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik. İMF'den bağımsız karar alma şansımız var mıydı? Yoktu. İMF'ye 23 milyar dolar borcu ödedik, artık İMF'yebağımlılığımız yok. Güvenlik politikalarımızı bağımsız hayata geçirme şansımız var mıydı? Yoktu. Demokrasi ve ekonıomide zaafiyet vardı. Her ikisini de güçlendirerek yol aldık. Yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülke şimdi 160 milyar dolar ihracatı olan vir ülke. Nereden nereye... Değerli kardeşlerim çalışan sayısı şu anda 28 milyon. Darbecilere, cuntacılara teslim olan bir ülke, sizlerle birlikte darbecileri, cuntacıların karşısına dikilerek sabaha kadar kovan bir ülke. Kosova'dan 6 tane aldık geldik. Gabon'dan 3 tanesini aldık. Nereye giderseniz gidin. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik.

"EKONOMİMİZE SALDIRANLARA SESLENİYORUM BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Ekonomi üzerinden oyun oynanıyor. Bu oyunları boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Asıl olan sizdeki bu yürek var ya, asıl olan bu. Roman kardeşlerim ceplerinde para olmadan hayat mücadelesi verdiler veriyorlar. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Irak'ta, Suriye'deki oyunlarınızda nasıl başarılı olamadıysanız, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle başaramayacaksınız.