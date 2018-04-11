Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde 40 öğrencide suçiçeğine rastlanınca, iki ortaokul ve bir ilkokulda eğitime ara verildi.

40 ÖĞRENCİDE SUÇİÇEĞİ

Sulakyurt ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunda 40 öğrencide suçiçeği belirtileri görüldü. Durum üzerine harekete geçen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Sulakyurt Kaymakamlığı, gerekli önlemleri aldı. Hastalığın daha çok öğrenciyi etkilememesi için Kırıkkale Valiliği tarafından üç okulda 5 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.