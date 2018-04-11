Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki kimyasal saldırının ardından "büyük bir karar vereceğini" açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün attığı "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" şeklindeki tweet gerilimi iyice artırdı. Trump bu sert mesajından 40 dakika sonra bir tweet daha attı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yaptığı açıklamada ise "Trump'ın attığı tweetleri bize değil Beyaz Saray'a sorun" ifadesi yer aldı.

TRUMP: HAZIR OL RUSYA

Pentagon, 'gelecekteki muhtemel askeri operasyonlar konusunda' bir yorum yapmayacağını duyurdu. Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde onlarca can aldığı bildirilen kimyasal saldırının ardından 48 saat içinde "büyük bir karar" alacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya "Füze atarsan engelleriz" yanıtını vermişti. Trump bugün bu konuda attığı ilk tweet'te "Rusya Suriye'ye giden füzeleri vurup düşüreceğini söylemiş. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler geliyor. Güzel, yeni ve akıllı füzeler. Gazla halkını öldürmekten zevk alan bir hayvanla (Beşar Esad) ortak olmamalısın" dedi.

40 DAKİKA SONRA İKİNCİ TWEET

Trump 40 dakika sonra bir tweet daha atıp, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun" ifadesini kullandı.