İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 53 kişiye gözaltı kararı
12.04.2018 - 08:30 | Son Güncelleme: 12.04.2018 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : İzmir,FETÖ,
555621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555621.aspx
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