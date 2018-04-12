İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u,  farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit  edilen ve  konuşma içerikleri çözümlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı  verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerinin, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği operasyonda, çeşitli  mesleklerden 24 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer  21 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.