Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Harekâtın başarısına dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki operasyonlarda 4 bin 123 teröristin etkisiz hâle getirildiğini ifade etti.
Erdoğan: 4 bin 123 terörist etkisiz hâle getirildi
12.04.2018 - 12:18 | Son Güncelleme: 12.04.2018 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 bin 123 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Etiketler : erdoğan,terör,
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