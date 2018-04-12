Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Harekâtın başarısına dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki operasyonlarda 4 bin 123 teröristin etkisiz hâle getirildiğini ifade etti.