Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada, sanıkların son savunmaları tamamlandı. Mahkeme ara kararın verdi ve karar vermek için duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.
Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi
12.04.2018 - 17:24 | Son Güncelleme: 12.04.2018 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada, sanıkların son savunmaları tamamlandı. Mahkeme ara kararın verdi ve karar vermek için duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.
Etiketler : Ömer Halisdemir,
555696 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555696.aspx
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