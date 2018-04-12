Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti
12.04.2018 - 22:23 | Son Güncelleme: 12.04.2018 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Etiketler : Başbakan Yıldırım,hakan fidan,
555727 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555727.aspx
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