Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı sonrasında, önceki gün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen’in istifası kabul edildi. ESOGÜ Rektörlüğüne, vekâleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı. YÖK Başakanı Saraç, Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada, silahlı saldırı olayın yaşandığı gün YÖK tarafından acil olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını ve Yükseköğretim Denetleme Kurulunun aynı gün Eskişehir’de görevlendirildiğini hatırlattı. Menfur saldırıyı görüşmek üzere olağanüstü toplanan Genel Kurulun, Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporu etraflıca ele aldığını ve daha sonra önceki gün itibarıyla istifasını sunan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen’i dinlediğini ve olayla ilgili kendisine sorular yöneltildiğini aktaran Saraç, şöyle devam etti: “Gerçekleştirilen bu toplantıda, bu tür hadiselerin bir daha cereyan etmemesi için alınacak tedbirler ve yapılacak uyarılar müzakere edilmiştir. Üniversitelerimizin FETÖ ve benzeri tüm terör örgütleriyle mücadeleyi serinkanlılıkla, hukuk kuralları çerçevesinde, kurumsal düzlemde ve geciktirmeksizin yürütmelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu mücadeleyi üniversitelerimiz, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidirler. Bu bağlamda, üniversite rektörlerimizle bu toplantıda çıkan sonuçlar paylaşılacaktır. Rektörlerimizin il bazında başta valiliklerimiz olmak üzere adli makamlarla işbirliklerini daha koordineli bir biçimde yürütmeleri önem arz etmektedir. Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekânları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır.”Üniversitelere

FETÖ uyarısı