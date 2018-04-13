Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite yıllarında örgütün evlerinde kalan ve bazı toplantılarına katılan T.K. adlı kadın itirafçı, ifadesinde şunları söyledi:

“100 metrelik mesafede 10 defa aniden arkamıza bakıp takip edilip edilmediğimizi kontrol ediyoruz. Arkamızı döndüğümüzde aynı kişiyi ikinci kez görürsek takip edildiğimizi anlıyorduk. Toplantının gerçekleşeceği dairenin bulunduğu binaya hemen girmiyor, önünden geçip gidiyoruz. Karşı tarafta bizden biri takip edilip edilmediğimizi uzaktan kontrol ediyor. Temiz ise ileriden dönüp binaya giriyorduk, ayrıca takip edildiğimizi anladığımızda ikametin dışında farklı binalara girip uzun süre bekliyorduk. Bunları örgüt içindeki takip konusunda uzman kişilerden öğrendik. Bunun gibi birçok yöntem kullandık.”

Diğer itirafçılar ise polisin operasyon yapması durumunda gözaltındaki tüm sorulara “Tanımıyorum, bilmiyorum, alakam yok” gibi cevaplar verilmesinin örgüt yöneticilerince özellikle kendilerinden istendiğini, gösterilen tüm fotoğraflara aynı tepkilerin verilmesi talimatlarının iletildiğini anlattı.