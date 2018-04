Türkiye Gazetesi

2048 oyunu nedir, nasıl çalışır? Fetöcülerin oyunu nasıl çalışır? '2048 fun and relaxing puzzle game anlamı ne? Fetöcülerin yeni haberleşme programı 2048 fun and relaxing puzzle game' nedir? Yapılan operasyonda 2048 fun and relaxing puzzle game oyununu kullanan 70 kişi tespit edildi. Cep telefonlarına indirilebilen oyun görünümlü program üzerinden haberleştiği iddia edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında görevli asker ve sivillerin aralarında olduğu 70 kişi tespit edildi. 18 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarda örgüt üyelerinin kendi aralarındaki haberleşmeyi sağlamak için yeni bir kriptografi haberleşme programı olarak kullandığı ortaya çıktı. Peki Fetöcülerin kripto programı nedir, 2048 oyunu nedir? FETÖ'cülerin yeni haberleşme sistemi ne, nasıl kullanılır, nasıl çalışır, nasıl yüklenir? İşte 2048 fun and relaxing puzzle game oyunu hakkında merak edilenler...

2048 OYUNU NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

2018 oyunu nedir, Fetö'cülerin yeni programı nedir, nasıl çalışır? Fetöcülerin oyunu nasıl çalışır? 2048 oyunu, 9 Mart 2014 tarihinde piyasaya sürülen Android ve iOS platformlarda yer alan tek oyunculu çevrimiçi bir sayı oyunudur. İtalyan uygulama geliştiricisi Gabriele Cirulli tarafından geliştirilen 2048 oyununda amaç ekrandaki 16 karede yer alan rakamları birbirleriyle birleştirerek 2048 rakamına ulaşmak.

Yani 2048 oyununda 2+2=4 , 4+4=8 gibi toplama işlemlerini yaparak 2048 sayısına ulaşılmaya çalışılıyor. Eğer 16 karenin hepsi dolmuş ve yan yana aynı sayılar gelmiyorsa oyun kaybedilmektedir.