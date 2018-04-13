Başkent Ankara'da OHAL'i protesto için yürüyüş yapmak isteyen KESK grubuna polis müdahale etti.
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Ankara'da izinsiz yürüyüş yapan KESK grubuna polis müdahalesi
13.04.2018 - 13:09 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent'te OHAL'i protesto için yürüyüş yapmak isteyen KESK grubuna polis müdahale etti.
Başkent Ankara'da OHAL'i protesto için yürüyüş yapmak isteyen KESK grubuna polis müdahale etti.
Etiketler : başkent,ankara,ohal,kesk,yürüyüş,polis müdahale,
555832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555832.aspx
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