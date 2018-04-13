Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Ankara'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya arasındaki Suriye gerilimine ilişkin, "Bölgede bu güne kadar Türkiye'nin Rusya'nın ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlere zarar verecek ve durumu daha karışık hâle getirecek girişimlerden uzak durulmalı" dedi.