Başkent Ankara'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya arasındaki Suriye gerilimine ilişkin, "Bölgede bu güne kadar Türkiye'nin Rusya'nın ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlere zarar verecek ve durumu daha karışık hâle getirecek girişimlerden uzak durulmalı" dedi.
Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya mesaj: İşleri daha karışık hâle getirmeyin
13.04.2018 - 13:51 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, ABD-Rusya gerilimine ilişkin, "İşler daha karışık hâle getirilmemeli" dedi.
Etiketler : binali yıldırım,başbakan,
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