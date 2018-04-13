Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüncü haftasına giren Büyük Dönüş protestoları dahilinde bugün Filisitin'in çeşitli bölgelerinden Gazze'nin 5 ayrı noktasında toplanan Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 7 Filistinli yaralandı.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamındaabluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.