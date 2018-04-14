KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türkiye’de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Albay S.C. (47), eşi A.C. (41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Albay S.C.'nin KKTC’deki işlemlerinin ardından Türkiye’ye teslim edileceği belirtildi.
Firari albay KKTC'de yakalandı
14.04.2018 - 01:34 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari Albay S.C. Girne’de yakalandı.
Etiketler : fetö,kktc,
555896 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555896.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER