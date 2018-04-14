Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



TBMM Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Komisyonu’nun son toplantısında milletvekillerine bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek 2 önemli projeyi açıkladı. Bakan Kaya, özetle şunları söyledi:

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi kadar, sonrasında kişinin sosyal hayata uyumunu sağlamak ve yeniden uyuşturucuya başlamasını önlemek son derece önemli. Bakanlık olarak bu konuda sosyal uyum çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda İstanbul’da 2, Ankara ve Antalya’da birer olmak üzere 4 pilot Sosyal Uyum birimini hizmete açtık. Madde bağımlılığı tedavisi biten kişilerin toplumsal entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyoruz. Diğer yandan birimlerimizden faydalanan kişilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri, iş ve uğraş terapilerinin yapılacağı mekanlar oluşturduk. Sosyal Uyum Birimlerimizi 2019'da 81 ilin tamamında yaygınlaştırmayı planlıyoruz.



YEŞİLAY İLE PROTOKOL

Yeşilay ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalışacağız. Uyuşturucu ve alkol bağımlılarının yanı sıra yakınlarına da ücretsiz psiko-sosyal hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) modelini sosyal uyum merkezlerinde uygulayacağız. Önümüzdeki ay içerisinde iş birliğini imzalıyoruz. Diğer yandan Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modeli (BAHAR) de yayacağız. Bu modele göre; kişinin tıbbi tedavisinden sonra 6 aya kadar devam eden ve sosyal uyum programına katılmadan önce tamamlanması gereken rehabilitasyon süreçleri Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda yürütülecek.

Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve STK’larda çalışanlara yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. 2018 hedefi 100 bin kişiyi eğitmek. Yeni Ulusal Eylem Planı kapsamında 250 formatör yetiştirilmesi ve 2023'de uygulayıcı sayısının 500’e çıkarılması da hedefler arasında.